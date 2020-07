MD – A Barcellona è conto alla rovescia per la clausola di Lautaro Martinez

Continuano ad essere controverse le tesi di Inter e Barcellona sulla clausola rescissoria di Lautaro Martinez. Per il club blaugrana, infatti, la scadenza non sarebbe fissata per il 7 luglio – come ribadito più volte dall’amministratore delegato Beppe Marotta, bensì per il 15, come inizialmente si pensava. Ad ogni modo, a Barcellona è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia, con la consapevolezza che con ogni probabilità si andrà oltre la scadenza.

L’idea, come riferito dal Mundo Deportivo, è quella di aspettare ancora qualche settimana e preparare l’assalto decisivo fuori dalla validità della clausola. Un rischio bello e buono per il Barcellona, visto che l’Inter – non più vincolata dai 111 milioni – potrebbe pure chiedere una cifra nettamente più alta. I problemi economici restano comunque piuttosto gravosi nelle casse della società blaugrana ed è innegabile che negli ultimi tempi l’interesse nei confronti di Lautaro si è pian piano spento.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!