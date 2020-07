MD – Aubameyang aspetta il Barcellona: doppio intrigo Inter

C’è un doppio filo che lega Inter e Barcellona sul mercato. Il primo fa riferimento a Lautaro Martinez, vero grande obiettivo dell’estate blaugrana, ma che la dirigenza nerazzurra non sembra intenzionata a cedere alle condizioni volute dai catalani. Il secondo, invece, riguarda un obiettivo comune: Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese, nonostante sia seguito da tempo da Ausilio e Marotta, potrebbe in realtà risolvere un bel problema alla formazione interista.

Il Barcellona considera infatti Aubameyang come prima alternativa in caso di mancato acquisto di Lautaro Martinez. E, allo stesso tempo, per i nerazzurri il centravanti dell’Arsenal sarebbe il perfetto rimpiazzo qualora il Toro dovesse andare in Spagna. Ma, secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, l’attesa che ha messo in standby il rinnovo fortemente voluto dai Gunners per via dell’attuale contratto in scadenza nel giugno 2021, sarebbe dovuto soprattutto alla volontà del calciatore di vestire la maglia blaugrana.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<