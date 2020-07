MD – Barcellona-Lautaro si fa nel 2021: c’è l’ok del calciatore! Ecco la richiesta per convincere l’Inter

In Spagna non hanno dubbi: Lautaro Martinez andrà al Barcellona nell’estate 2021. Da una parte, dunque, per i tifosi dell’Inter è più che una buona notizia, visto che almeno per un’altra stagione avranno l’opportunità di godersi la qualità del Toro nel proprio attacco. Dall’altra, però, va sempre tenuto in conto che un calciatore con un talento del genere qualsiasi sportivo lo vorrebbe avere sempre nella propria squadra, non solo per un’altra singola annata.

Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo questa mattina, Lautaro avrebbe già dato il proprio sì totale al Barcellona per il trasferimento per la prossima estate e, qualora dovesse arrivare un’offerta dell’Inter per il rinnovo del contratto, si vedrebbe costretto a rifiutare. Nella testa dell’argentino, secondo il quotidiano catalano, vi sarebbe solamente il desiderio di vestire la maglia blaugrana e giocare al fianco dell’idolo Leo Messi.

Il Barcellona spera di poter fare affidamento tra un anno su una potenza economica maggiore di quella attuale. Ma in ogni caso, per convincere l’Inter, vorrà percorrere nuovamente la via degli scambi, inserendo nell’operazione più di un calciatore per abbassare di parecchio la parte cash. Una formula, quest’ultima, che dalle parti di viale della Liberazione non è andata particolarmente a genio fino a questo momento, al punto da rifiutare una delle ultime maxi proposte da 71 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<