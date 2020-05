MD – Il Barcellona ha l’accordo con Lautaro, l’affare si farà a fine luglio

Sembra non aver sortito alcun effetto il messaggio lanciato su Sky Sport due giorni fa da Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell’Inter, interrogato sulla cessione di Lautaro, ha spiegato che il club non ha intenzione di cederlo e che potrà privarsene solo a patto di un’offerta da 111 milioni di euro – il prezzo della clausola – espressa entro le prime due settimane di luglio. Un forte avvertimento che è stato immediatamente recepito dal Barcellona, ma che non sembra aver fatto paura.

Come scritto questa mattina dal Mundo Deportivo, infatti, i blaugrana sono sufficientemente convinti che l’accordo già raggiunto con il calciatore sia già una sorta di garanzia. Per questo motivo l’offerta non verrà formulata entro le prime due settimane di luglio, ma dopo i termini validi per la clausola. La dirigenza del Barcellona è convinta che, una volta superata la scadenza, possa convincere l’Inter con un’offerta da 70 milioni di euro più contrapartite tecniche per arrivare al valore di 111 milioni di euro stabilito dai nerazzurri.

