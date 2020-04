MD – Barcellona-Neymar e quel patto che fa sperare l’Inter

Come riferito questa mattina in Spagna sulla prima pagina del Mundo Deportivo, Neymar nei prossimi mesi dovrà prendere la decisione della sua vita. Il Barcellona, evidentemente, ha capito che con l’Inter non si scherza ed eventuali sforzi per arrivare a Lautaro Martinez potrebbero costare anche troppo rispetto a quanto il club blaugrana si aspettava di investire. Così, il brasiliano può tornare ad essere il primo nome sulla lista della società catalana, con un patto stretto dalle due parti lo scorso anno.

Neymar, che al Paris Saint Germain stando alle cifre riportate dal Mundo Deportivo starebbe ricevendo un ingaggio di circa 52 milioni di euro, avrebbe promesso lo scorso anno al Barcellona di ritornare accettando il vecchio stipendio, vale a dire poco più di 20 milioni di euro e dunque la metà rispetto a quello attuale. Si tratta di una decisione che potrebbe definire la carriera dell’attaccante: ritrovare la felicità lasciata a Barcellona al momento della partenza, o continuare a navigare nell’oro parigino ma senza gli stessi stimoli blaugrana. Da questa operazione dipenderà anche il futuro di Lautaro Martinez…

