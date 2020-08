MD – Fifa e Uefa ‘spingono’ Messi all’Inter: due tifosi speciali sognano il colpo

Sarà un tentativo davvero disperato quello che il Barcellona vorrà provare per convincere Leo Messi a non lasciare il club. Nel frattempo, andrà capita la destinazione sul mercato che l’attaccante argentino ha pensato per il suo futuro, con le due squadre di Manchester considerate come favorite. Secondo quanto scritto dal famoso giornalista del Mundo Deportivo, Francesc Aguilar, Fifa e Uefa – nelle figure del presidente Infantino e del segretario generale Marchetti – starebbero facendo il tifo per un passaggio della Pulce all’Inter.

Entrambi, com’è risaputo, sono due tifosi nerazzurri e – pur non avendo alcun tipo di influenza nella scelta dell’argentino – stanno seguendo da vicino la vicenda. Questo il tweet del cronista spagnolo: “Due tifosi molto speciali, Gianni Infantino, presidente della Fifa, e Giorgio Marchetti, segretario generale della Uefa, non perdono di vista il futuro di Lionel Messi. Il motivo è che entrambi sono notoriamente tifosi dell’Inter e sognano di vedere Leo vestito di nerazzurro”.

