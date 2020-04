MD – Futuro Rakitic, chiusura al prestito: il Barcellona vuole cedere a titolo definitivo

“Non sono un sacco di patate con cui poter fare qualsiasi cosa. Con me si può sempre parlare, ma la cosa più importante: voglio giocare in una squadra che mi vuole, mi rispetta, ha bisogno di me e dove insieme alla mia famiglia io possa vivere bene”. Con questo sfogo pochi giorni fa, nell’intervista rilasciata al Mundo Deportivo, Ivan Rakitic aveva spiegato di voler essere lui stesso a decidere del proprio futuro, esortando il Barcellona a non includerlo nelle varie operazioni in entrata come contropartita per altri club.

Il centrocampista croato si sente ancora un calciatore importante e in grado di poter dire la sua ad altissimi livelli ancora per altre stagioni. Il suo futuro, proprio per questo motivo, lo vede lontano dal Barcellona, club che da qualche mese a questa parte non lo considera più un titolarissimo. Ma, stando alle ultime indiscrezioni del Mundo Deportivo, il club catalano dirà no ad eventuali offerte per il prestito.

Rakitic, infatti, può vantare parecchio mercato: dal Siviglia che lo rivorrebbe indietro, ad Inter, Juventus o Paris Saint Germain. Per questo motivo, ad un anno dalla scadenza del contratto, il Barcellona vuole cederlo a titolo definitivo e guadagnare quanto più possibile, risparmiando anche sull’ingaggio elevato attualmente percepito dal ragazzo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!