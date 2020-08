MD – Il Barcellona tornerà su Lautaro solo dopo aver ceduto Suarez

Ha sempre speso ottime parole Luis Suarez nei confronti di Lautaro Martinez negli ultimi tempi in cui l’argentino è stato accostato sul mercato proprio al Barcellona. Eppure, secondo quanto scritto questa mattina e portato in evidenza addirittura in prima pagina dal Mundo Deportivo, in Spagna sono sicuri che l’attaccante dell’Inter finirà in maglia blaugrana solamente dopo l’addio del Pistolero dall’attacco catalano.

Già nelle scorse settimane il centravanti uruguagio aveva ricevuto una ricchissima offerta dall’MLS, con l’Inter Miami di David Beckham pronta ad un grosso esborso economico pur di averlo. Suarez, però, sente che il suo contributo al calcio europeo non è ancora finito e che ha ancora molto da dare alla causa blaugrana, così difficilmente volerà negli Stati Uniti per lasciare già questa estate il suo Barcellona.

In quel caso, secondo il noto quotidiano catalano, in virtù del presunto accordo già raggiunto nelle scorse settimane con la dirigenza Barça, solamente a partire dall’estate del 2021 Lautaro potrebbe volare in Spagna. La volontà degli spagnoli è infatti quella di tornare sull’argentino con una forza economica superiore rispetto a quella attuale, così da poter accontentare le cifre stratosferiche richieste dall’Inter per un cartellino valutato oltre 100 milioni di euro.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<