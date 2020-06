MD – Il Real Madrid è davvero interessato a Lautaro Martinez? Spuntano due ipotesi

Contestualmente alle voci arrivate dalla Spagna circa un netto passo indietro del Barcellona nella trattativa con Lautaro Martinez, questa mattina era stata rilanciata in Italia l’indiscrezione secondo cui anche il Real Madrid si sarebbe precipitato sul calciatore. Già ai tempi del Racing de Avellaneda, i blancos avevano presentato una ricchissima offerta nei confronti del Toro, rifiutata però dallo stesso calciatore che a quell’epoca aveva intuito che il suo percorso di crescita sarebbe stato più coerente rimanendo ancora qualche altro anno in Argentina.

Secondo quanto spiegato dal Mundo Deportivo dinnanzi al presunto interesse del Real Madrid sbocciato nuovamente nei confronti di Lautaro, il quotidiano catalano ha spiegato che in realtà potrebbe trattarsi di una duplice strategia della società presieduta da Florentino Perez. Innanzitutto, potrebbe essere una manovra utile per allentare la morsa del Borussia Dortmund sul vero obiettivo Haaland; ma non è da escludere che il Real voglia semplicemente operare un’azione di disturbo nei confronti del Barcellona.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!