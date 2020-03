MD – Inter, attenta: il Betis vuole Aleñá per un’altra stagione

Rischia di saltare uno dei colpi a centrocampo per la prossima finestra di mercato in entrata dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, Carles Aleñá potrebbe rimanere un’altra stagione in biancoverde: il Betis vuole prolungare il prestito del centrocampista 22enne di proprietà del Barcellona.

Nonostante abbia guadagnato più minuti con la maglia del Barcellona, il tecnico degli andalusi Cesc Rubi sarebbe uno degli estimatori maggiori di Aleñá: con il probabile addio di diversi uomini in mezzo al campo, l’ex Barcellona potrebbe trovare più spazio nel centrocampo biancoverde. Allo stesso tempo, però, il Barcellona vorrebbe riportarlo alla base per inserirlo negli schemi tattici di Quique Setién o per, eventualmente, utilizzarlo come contropartita tecnica nell’operazione per Lautaro Martinez.

Infine, la volontà del giocatore sembra essere quella di rimanere legato al biancoverde: ecco la foto postata pochi giorni fa dallo stesso Aleñá. L’Inter si allontana?