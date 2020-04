MD – Lautaro il ‘superdotato’: spunta il test psicologico dei tempi del Racing

98 su 100 è stato il totale raggiunto da Lautaro Martinez nel test psicologico cui si era sottoposto ai tempi del Racing de Avellaneda. In Spagna, dove non vedono l’ora che il Barcellona riesca ad acquistarlo, il Mundo Deportivo è tornato alle origini del centravanti proprio in Argentina, scavando nel passato del ragazzo. Contattando la psicologa specializzata nello sport che realizzò il test, Cecilia Contarino, il quotidiano spagnolo ha raccolto dettagli interessanti nell’intervista pubblicata in edicola questa mattina

“In generale, i calciatori iniziano bene e poi abbassano la concentrazione. O al contrario, approcciano male e si concentrano successivamente. Lautaro è rimasto concentrato perfettamente per tutto il tempo”. Così ha esordito la psicologa, che poi ricorda: “Gli do qualche minuto e gli parlo. Sul terreno di gioco ci sono diversi fattori che possono distrarre, come i tifosi, i rivali, il clima, la stanchezza… Un calciatore deve lavorare sulla concentrazione contro le distrazioni. Gli facevo domande, mi rispondeva e continuava come se niente lo distraesse. Realizzò 98 su 100. Normalmente i calciatori arrivano a 50 o 70, ma per uno sportivo che vuole arrivare al top si esige arrivi oltre il 70. Lautaro inizia concentrato e finisce concentrato. E la cosa sorprendente è che quello era il suo primo test. Perché molte volte i calciatori migliorano con il tempo, grazie all’allenamento. Non so come gioca, ma ha una mente privilegiata”, ha concluso la specialista.

