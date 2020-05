MD – Lautaro, l’Inter fa paura e il Barcellona corre ai ripari: Werner può diventare il piano A

Col passare dei giorni, in Spagna sta diventando sempre più chiara la netta posizione dell’Inter a protezione di Lautaro Martinez. Il Barcellona sa che per arrivare all’argentino dovrà sacrificare un’ingente somma economica più una contropartita scelta arbitrariamente dal club nerazzurro. Condizioni assolutamente accettabili per un calciatore dal potenziale del Toro, ma che in un periodo fatto di così tante incertezze economiche possono diventare quasi insormontabili anche per i blaugrana.

Proprio per questo motivo, come riportato questa mattina dal Mundo Deportivo, il club catalano sta valutando altre possibili opzioni. La più importante, secondo il quotidiano spagnolo, potrebbe far riferimento ad una conoscenza nerazzurra, sondata dal club come alternativa in caso di cessione di Lautaro Martinez. Stiamo parlando di Timo Werner, attaccante molto conteso per via della clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Anche in questo caso, il Barcellona potrebbe mettere sul piatto tante contropartite oltre ad una parte economica per l’attaccante tedesco.

