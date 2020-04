MD – L’Inter punta Thomas Partey: nodo clausola

Arrivano notizie di mercato dalla Spagna che vedono l’Inter protagonista. Secondo il quotidiano Mundo Deportivo, infatti, la squadra nerazzurra avrebbe messo gli occhi su Thomas Partey, centrocampista dell’Atlético Madrid. E’ considerato un pupillo di Simeone, che in questa stagione lo ha impiegato quasi sempre come cardine del suo centrocampo. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 50 milioni ed un contratto in scadenza nel 2023. La volontà della squadra spagnola è quello di tenerlo, ma la paura arriva da altri top club europei, come Manchester United ed Arsenal, che sarebbero disposti a pagare la clausola.

Secondo il quotidiano spagnolo, il calciatore ghanese avrebbe anche in Italia dei grandi estimatori, come Roma e soprattutto Inter. I nerazzurri già lo avevano cercato in estate, ma la cifra di 50 milioni di euro aveva spaventato gli uomini di mercato, che ora però sembrano essere tornati su di lui, viste le grandi prestazioni fornite in questa stagione. Ora il centrocampista starebbe trattando il rinnovo con l’Atletico Madrid, ma se qualcosa dovesse andare storto, la squadra di Conte sarebbe pronta all’attacco.

