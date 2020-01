MD – Vidal in viaggio per tornare a Barcellona: pomeriggio il primo allenamento

Con qualche giorno in più di vacanza rispetto ai compagni, questa mattina all’alba Arturo Vidal ha preso il volo dal Cile con destinazione Barcellona. Il suo arrivo in Catalogna è previsto per questo pomeriggio, quando tornerà ad allenarsi nella sessione pomeridiana insieme al resto dei compagni presso la Ciutat Esportiva. Il centrocampista cileno, soprattutto, dovrà discutere insieme al club delle sorti del suo futuro.

Come ribadito questa mattina dal Mundo Deportivo, Ernesto Valverde di comune accordo con la società vorrebbe trattenere almeno fino a giugno il calciatore. Prima, però, dovrà essere fatta chiarezza sulla denuncia esposta lo scorso 5 dicembre dallo stesso Vidal nei confronti del Barcellona per il mancato pagamento di 2,4 milioni di euro circa legati a bonus accumulati e previsti dal contratto stipulato. La volontà del ragazzo di lasciare i blaugrana per andare all’Inter è davvero forte, ma solamente al club catalano spetterà l’ultima parola.

