Mercato – Joao Mario al Benfica grazie a Jorge Jesus: trattativa avviata. Ecco le cifre

Dopo un anno in prestito alla Lokomotiv Mosca il centrocampista di proprietà dell’Inter Joao Mario difficilmente tornerà a Milano. Il portoghese non rientra più nel progetto nerazzurro neanche con il cambio in panchina con Antonio Conte e dunque il suo futuro è ancora in bilico.

Nelle ultime ore sul suo profilo sembra essere piombato il Benfica. Joao Mario tornerebbe con piacere in patria, soprattutto per il tipo di calcio che si gioca in Portogallo ed il suo sponsor è l’allenatore che lo ha già avuto allo Sporting Lisbona: Jorge Jesus. La trattativa tra i due club – spiega Tuttosport – è avviata e la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 13-15 milioni di euro.

