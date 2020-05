Medel sul futuro di Vidal: “Muore dalla voglia di giocare al Boca Juniors, lo segue sempre”

Amico e connazionale di Arturo Vidal, Gary Medel non ha dubbi su quello che sarà il futuro del centrocampista del Barcellona. Come gli ha confidato più volte, il cileno ex Juventus vorrebbe giocare prima o poi con la maglia del Boca Juniors, un sogno che lega tanti calciatori la cui carriera si è svolta prevalentemente in Europa, ma che vedono la maglia xeneizes come un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. De Rossi, ad esempio, è riuscito a coronare questo suo obiettivo, nonostante i troppi infortuni ne abbiano poi inevitabilmente condizionato l’andamento dell’esperienza.

Vidal, a 33 anni compiuti, sa di non avere più tantissimo tempo a disposizione e una volta andato via da Barcellona potrebbe così decidere di lasciare l’Europa e rientrare direttamente in Sudamerica per sposare il progetto del Boca. Queste le parole di Medel riprese in Spagna dal quotidiano Sport: “Vidal muore dalla voglia di giocare al Boca Juniors in Argentina. Arturo vorrebbe giocare al Boca, con me o senza di me. Gli piace il Boca e lo segue sui social network. E’ l’unico che segue l’Argentina e muore dalla voglia di andarci. Il Boca è talmente grande anche in Europa che molti non lo immaginano. L’italiano conosce il Boca, il River no”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!