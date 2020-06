Meglio di Alexander-Arnold e Theo: i numeri incoronano Hakimi. E’ lui il più decisivo d’Europa

I tifosi dell’Inter e tutto il mondo nerazzurro è in fermentazione per le voci di mercato delle ultime ore: Achraf Hakimi infatti sarebbe ad un passo dal vestire la maglia interista la prossima stagione. La trattativa portata in segreto dal club con il Real Madrid – proprietario del cartellino – è ai dettagli e l’Inter sta per mettere le mani su uno dei laterali più forti d’Europa.

I numeri infatti incoronano Hakimi come il laterale più decisivo d’Europa. Tra i 5 grandi campionati continentali infatti, il calciatore marocchino è quello che ha servito più assist ai compagni (10) e segnato più reti (8). E’ il primo infatti in questa speciale classifica dei laterali spinta, superando Alexander-Arnold (3 gol e 14 assist) ed il “cugino” Theo Hernandez (6 gol e 3 assist). L’Inter sta per mettere le mani su un talento assoluto.



