Mercato – Agoume sgomita in casa Inter: ipotesi Verona in prestito

Acquistato la scorsa estate dal Sochaux per un investimento totale da 4,5 milioni di euro, com’era comprensibile Lucien Agoume è riuscito a ritagliarsi fino ad oggi solamente 65 minuti in prima squadra. Il centrocampista francese, buttato nella mischia da Antonio Conte in piena emergenza a centrocampo nel post lockdown, in vista della prossima stagione potrebbe anche partire in prestito per mettere esperienza e minuti nelle gambe, pur rimanendo nel campionato italiano.

Come rivelato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il ragazzo classe 2002 potrebbe rientrare nei piani di mercato dell’Hellas Verona, club particolarmente attivo dopo il rinnovo di Ivan Juric e con lo sguardo rivolto sempre verso i giovani. Nelle ultime settimane Agoume si è piazzato in tal senso in prima linea: il francese sgomita per trovare spazio e l’ipotesi di un prestito a Verona potrebbe contribuire alla sua crescita e valorizzazione.

