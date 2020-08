Mercato – Agoumé oggetto del desiderio: anche il Genoa si iscrive alla corsa

Lucien Agoumé è uno dei migliori talenti del settore giovanile dell’Inter, tanto da essersi guadagnato anche spazio durante la stagione. Antonio Conte lo ha anche inserito nella lista UEFA per la fase finale di Europa League, a testimonianza della grande fiducia che la società ripone in questo ragazzo.

La prossima stagione però Agoumé potrebbe finire lontano da Milano: la volontà del club è quella di non cedere il giocatore a titolo definitivo e dunque si aprono molte finestre per un prestito stagionale. Al momento le più attive sono sia l’Hellas Verona che il neopromosso Crotone. Come riporta Il Secolo XIX però anche il Genoa ha messo gli occhi sul francese.

