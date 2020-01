GdS – Conte a caccia di muscoli: Allan l’ultimo sogno, la strategia dell’Inter. Tutto dipende da… Vecino

Eriksen ma non solo. La dirigenza dell’Inter potrebbe regalare a Conte, in questi ultimi 8 giorni di mercato, anche un altro centrocampista di muscoli qualora Matias Vecino faccia le valigie e lasci Milano a gennaio: se l’uruguaiano trova una squadra, allora Marotta e Ausilio potrebbero piazzare il botto last minute mettendosi in casa un profilo alla Vidal.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno del Barcellona era il primo obiettivo di mercato di gennaio ma l’arrivo di Setién e l’esonero di Valverde hanno ostacolato la trattativa. L’Inter ci ha provato con il Milan anche per Kessié mentre Marotta due giorni fa ha proposto senza successo al Napoli lo scambio Allan-Vecino.

Sfumata quest’ipotesi, l’Inter deve prima riuscire a risolvere il rebus Vecino, cercando anche di recuperare un tesoretto di almeno 20 milioni di euro. Solo allora si potrebbe ribussare alla porta di De Laurentiis, cercando anche uno sconto importante per arrivare ad Allan qualora si chiuda con il Napoli l’affare Politano. La strada è comunque lunga e in salita e probabilmente poco praticabile in questa sessione di mercato. In estate bisognerà fare i conti con Everton e Psg.

