Mercato – Anche il Leeds mette gli occhi su Gaich: Inter alla finestra

Adolfo Gaich è il nome nuovo per il mercato argentino. L’attaccante del San Lorenzo ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa, tra cui l’Inter. Il club nerazzurro infatti segue da tempo il calciatore e potrebbe rappresentare uno dei principali obiettivi per l’attacco per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta il portale LeedsLive anche il Leeds avrebbe sul taccuino il nome di Gaich. L’Inter dunque oltre alla concorrenza in Italia dovrà guardarsi anche oltremanica. Il prezzo del cartellino è intorno ai 13 milioni di euro ma stando alle ultime indiscrezioni il giocatore può lasciare l’Argentina anche per meno. Marotta ed Ausilio sono avvisati.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!