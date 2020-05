Mercato – Anche il Paris Saint Germain piomba su Lautaro, ma il Barcellona non lo teme

L’Inter ha una nuova minaccia in ottica mercato: dopo le insistenti voci che vogliono Lautaro Martinez al Barcellona, MundoDeportivo quest’oggi ha rilanciato un forte interesse da parte del Paris Saint-Germain per l’attaccante nerazzurro.

Il quotidiano spagnolo ha però ribadito la posizione favorita dei blaugrana in vista di un trasferimento: l’Inter non vuole privarsi del suo attaccante e non risponderà ad offerte inferiori ai 90 milioni di euro a fronte di una clausola di 111 milioni. I catalani però non sembrano intenzionati a tirar fuori tale somma, mentre gli emiri del club transalpino non hanno particolari problemi dopo aver speso follie per Neymar prima e Mbappè poi.

Lautaro, in caso di addio da Milano, dovrebbe preferire l’avventura in Spagna per giocare con Messi, anche se la ricca offerta francese potrebbero farlo tentennare. I nerazzurri intanto si leccano le dita: sta per nascere un’asta che renderà felici le casse del club milanese.

