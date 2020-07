Mercato – Anche il Parma punta Gaich, c’è il prezzo. L’Inter frenata dal passaporto

Uno dei nomi per l’attacco dell’Inter è sicuramente quello di Adolfo Gaich. L’attaccante del San Lorenzo infatti è nel mirino dei nerazzurri da tempo per rinforzare il reparto offensivo e la clausola rescissoria è di 13 milioni di euro.

Al momento però il tutto è in una fase di stand-by in quanto – come riporta Nicolò Schira – Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero effettuato una brusca frenata. Motivo? Gaich è argentino ed ha il passaporto da extracomunitario. La società non vorrebbe dunque subito occupare uno slot. Sul giocatore si è inserito nelle ultime ore anche il Parma: il San Lorenzo ha bisogno di liquidità e per concludere in fretta l’operazione potrebbe farlo partire anche per 8-9 milioni di euro.



