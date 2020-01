Dalla Francia – Inter, ecco un altro indizio: “Giroud è cosa fatta, arriva a Milano…”

“Olivier Giroud dovrebbe unirsi all’Inter questo fine settimana”. Dalla Francia ci sono pochissimi dubbi, l’Inter ha il suo vice Lukaku: Giroud. Come risaputo, l’entourage del giocatore ha da tempo accettato l’offerta della dirigenza nerazzurra, la punta francese firmerà un contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi due anni e mezzo.

Il semaforo non è ancora verde però: infatti, non è stato ancora raggiunto un accordo tra il Chelsea e l’Inter, ma da quanto trapela le posizioni si sono avvicinate eccome. Inizialmente si parlava di un’operazione che si aggirava sui 4,5 milioni di euro, nelle ultime ore, invece, le parti hanno ulteriormente fatto passi in avanti.

Come riportato da Mohamed Bouhafsi, giornalista di RMC sport, l’affare dovrebbe chiudersi per una cifra pari a 6,5 milioni di euro, bonus inclusi. Una volta raggiunto l’accordo, l’agente del giocatore andrà a Milano per finalizzare l’affare, in questo senso il giorno decisivo dovrebbe essere domani. Dopodiché, l’attaccante campione del mondo sbarcherà all’ombra della Madonnina e arriverà alla corte di Antonio Conte.

