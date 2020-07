Mercato – Arsenal, in dubbio il futuro di Aubameyang: nel frattempo si lavora per blindare Lacazette

Questi sono giorni di grandi trattative in casa Arsenal. I Gunners infatti stanno lavorando al rinnovo del contratto di alcuni loro giocatori. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Mirror, i londinesi avrebbero annunciato di aver raggiunto una serie di accordi per il rinnovamento del contratto di vari elementi della rosa, tra i quali Gabriel Martinelli, Buyako Saka, Cedric Soares, Pablo Mari e David Luiz.

Incerto è invece il futuro dell’attaccante gabonese Pierre-Emerick Aubameyang, che rimane ancora sospeso tra rinnovo e cessione. L’ex rossonero piace infatti a parecchie squadre inglesi ed europee, tra le quali anche Inter, Juventus e Barcellona. Per il momento i Gunners sono ancora in dubbio se prolungare il contratto del giocatore e tenerselo a Londra o cederlo al miglior prezzo possibile ed incassare soldi preziosi da utilizzare sul mercato.

Nel frattempo però, per tutelarsi, l’Arsenal lavora per blindare l’altro suo riferimento offensivo, il francese Alexandre Lacazette. La punta classe ’91 è in scadenza di contratto nel 2022 e il club londinese ha già aperto una trattativa con l’entourage del giocatore per cercare di estendere la sua permanenza nel club.

