Mercato – Aubameyang il primo nome per Conte: perfetto per il gioco dell’Inter

Tra i diversi nomi circolati per sostituire Lautaro Martinez in caso di partenza al Barcellona la prossima estate, nella testa di Antonio Conte ce n’è uno che più di ogni altro piace. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante moderno che si sposa perfettamente con il gioco del tecnico leccese, ideale per spalleggiare con un altro partner in una coppia di centravanti. L’ex Borussia Dortmund, del resto, sta vivendo una grande stagione con 19 gol in 30 partite in tutte le competizioni.

Già la scorsa estate, quando Romelu Lukaku sembrava potesse sfumare, l’Inter aveva chiesto all’Arsenal informazioni circa il costo del cartellino, ricevendo una valutazione di circa 70 milioni di euro. Per la prossima stagione, dunque, il prezzo sarebbe sicuramente inferiore anche in virtù dell’ultimo anno di contratto che lo legherebbe ai Gunners senza rinnovo. Il club londinese sta comunque lavorando per trattenerlo, ma – considerato il rendimento da urlo di Lukaku in questa stagione – qualora Conte dovesse chiamare, Aubameyang difficilmente direbbe di no.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!