Mercato – Il Barcellona piomba su Cancelo: proposto Semedo al City

Come ripetuto da più parti, la prossima estate saranno gli scambi a governare le principali manovre da parte dei club. Barcellona e Manchester City, ad esempio, stanno già lavorando ad una maxi operazione per rivitalizzare le proprie corsie esterne. Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, il club blaugrana avrebbe infatti chiesto ufficialmente Joao Cancelo, terzino portoghese che in effetti non sta trovando lo spazio che sperava con Guardiola poiché chiuso da Walker.

D’altra parte, invece, verrebbe messo sul piatto Nelson Semedo, laterale portoghese mai veramente entrato nel cuore dei tifosi catalani nonostante l’enorme cifra sborsata per portarlo in Spagna. Entrambi i terzini, bisogna precisare, sono stati accostati all’Inter nelle ultime settimane. Difatti, in casa nerazzurra, rimane tutt’ora incerto il futuro di Victor Moses – in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto – e di Valentino Lazaro, ceduto in prestito al Newcastle lo scorso gennaio.

