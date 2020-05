Mercato – Barcellona diviso tra Sancho e Neymar: scartato Lautaro?

Sarà al centro di numerose trattativa la prossima estate la giovane stella classe 2000 del Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Se per settimane si è parlato soprattutto del Manchester United nei suoi confronti, l’autorevole quotidiano tedesco Sport Bild ha portato alla luce anche l’inserimento del Barcellona. Un interesse strategico quello dei blaugrana, in cerca di un esterno di altissimo livello per il proprio attacco. Il club catalano ha infatti capito che far ritornare Neymar dal Paris Saint Germain non sarà semplice e sta quindi sondando altre piste.

L’esterno del Borussia Dortmund è valutato attualmente sui 130 milioni di euro. Il suo investimento, sia in termini di costo del trasferimento che di ingaggio, è sensibilmente inferiore rispetto a quello per il brasiliano e comporterebbe un risparmio notevole. Questa mossa, qualora venisse confermata nei prossimi giorni, potrebbe escludere l’assalto dello stesso Barcellona a Lautaro Martinez. A causa dei noti problemi economici del club negli ultimi tempi, la prossima estate i blaugrana potranno permettersi un solo colpo da 90 a queste cifre.

