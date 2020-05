Mercato – Il Barcellona cerca 90 milioni per Lautaro. Smentita su Cancelo, c’è Junior Firpo

Non ha alcuna intenzione di arrendersi il Barcellona nel braccio di ferro ingaggiato da mesi l’Inter per avere Lautaro Martinez. Il club nerazzurro è stato più che chiaro sulle modalità per la cessione, ribadendo che al di là delle contropartite sarà fondamentale mettere sul piatto almeno 90 milioni di euro cash. Il problema, in questo caso, è che i blaugrana non stanno vivendo un periodo felicissimo dal punto di vista economico e stanno studiando importanti strategie in uscita per cercare di far cassa ed avvicinare le richieste che giungono da Milano.

Come riferito quest’oggi su Sportmediaset, le trattative tra i due club comunque proseguono. Le voci sull’inserimento di Joao Cancelo su sponda del Manchester City al Barcellona all’interno dell’affare Lautaro, sarebbe stata smentita a causa dei i 65 milioni con cui è iscritto a bilancio il portoghese. Come contropartita da affiancare alla parte cash, però, la dirigenza catalana avrebbe già incassato l’ok da parte di Antonio Conte al nome di Junior Firpo, terzino che interessa per la corsia di sinistra.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!