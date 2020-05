Mercato – Barcellona-Lautaro, l’Inter ha fretta di fare chiarezza. Settimana prossima la svolta?

Non andrà troppo per le lunghe il corteggiamento del Barcellona per Lautaro Martinez. L’Inter, infatti, fisserà presto una deadline entro cui andrà chiusa una volta per tutte la pratica, sia nel bene che nel male. Dal futuro dell’argentino dipende la strategia che il club nerazzurro delineerà per il prossimo mercato e proprio per questo motivo c’è fretta di fare chiarezza il prima possibile.

Uno dei possibili sostituti individuati dall’Inter è Timo Werner, il quale ha una clausola rescissoria a 50 milioni di euro da esercitare però entro il 15 di giugno. Secondo quanto riportato da Sport, viste le enormi pressioni che l’Inter sta mettendo al Barcellona, già la prossima settimana potrebbe arrivare una svolta decisiva. Nonostante la clausola di Lautaro Martinez sia valida solamente per le prime due settimane di luglio, entro fine maggio i nerazzurri vorranno una risposta certa.

