Barcellona, si espone Lautaro! La Gazzetta rivela: “Patto con Conte: Messi lo attira, ma darà il massimo”

Quale sarà il suo futuro è materia per indovini, in questa fase della stagione. Ciò che è certo, però, è che Lautaro Martinez non intende tirarsi indietro nel finale di stagione che attende l’Inter. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, infatti, dal momento in cui si è tornati ad allenarsi il Toro ha avuto modo di poter parlare a quattr’occhi con mister Conte, in particolare delle voci di mercato sul Barcellona. Ebbene, l’argentino avrebbe ammesso di essere attratto dall’idea di andare a giocare con Messi, a prescindere dal suo affetto verso l’Inter che rimane ugualmente intatto.

Parallelamente però, a conferma del suo carattere battagliero, Lautaro ha anche assicurato al tecnico che, fin quando rimarrà a Milano, non tirerà assolutamente indietro la gamba. E questo, per Antonio Conte, è molto più che un sospiro di sollievo. Poter contare su un Toro motivato e su una LuLa con ancora fame di gol, per questo finale di stagione, sarà fondamentale. Dal punto di vista del mercato, invece, il Barcellona ha più volte fatto capire di non voler pagare la clausola da 111 milioni, attendendone la scadenza alla metà di luglio. L’Inter, però, non intende abbassare eccessivamente il costo del cartellino del suo numero 10 ed anzi, non sarebbe da escludere anche un rinnovo di contratto ad estate inoltrata.

Ad ogni modo, Lautaro ha tranquillizzato Conte: Barcellona, per ora, può attendere ancora.

