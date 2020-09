Mercato – Bayern Monaco, retroscena Perisic: il segnale che fa pensare al riscatto

Spulciando sui social del Bayern Monaco, è emerso un importante indizio che potrebbe essere ricondotto al mercato in entrata della formazione bavarese. Negli ultimi due giorni, infatti, il club tedesco ha salutato ufficialmente due calciatori che hanno fatto parte della propria rosa nella scorsa stagione in prestito, Philippe Coutinho e Álvaro Odriozola. Entrambi, non riscattati, sono così rientrati presso i rispettivi club: il brasiliano al Barcellona e lo spagnolo al Real Madrid. Anche se formalmente rientrato all’Inter, Ivan Perisic non è stato ancora salutato dal Bayern Monaco.

Il suo prestito è scaduto lo scorso 31 agosto e, teoricamente, sarebbe già rientrato sotto la disponibilità del club nerazzurro. Sappiamo che il tecnico Hansi Flick avrebbe chiesto alla società uno sforzo, cercando di riscattare l’esterno croato per via dell’importanza ricoperta durante la stagione all’interno della squadra. I tedeschi avrebbero già presentato un’offerta da 12 milioni di euro, a fronte dei 15 chiesti dall’Inter per lasciare andare Perisic. La distanza, insomma, appare minima, e la reticenza a salutare ufficialmente il calciatore croato da parte della società bavarese può essere un importante indizio in tal senso.

A seguire i due post con cui, negli ultimi due giorni, il Bayern Monaco ha salutato e ringraziato Coutinho e Odriozola.

