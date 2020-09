Mercato – Il Bayern spinge per il riscatto di Perisic: l’intesa è possibile

Da qualche giorno si sono riaccese le speranze in casa Inter in merito ad un possibile addio a titolo definitivo di Ivan Perisic. L’esterno croato, protagonista della cavalcata che ha portato alla vittoria della Champions League del Bayern Monaco, è infatti rientrato virtualmente in maglia nerazzurra dopo la scadenza del prestito. I tedeschi, però, vorrebbero ancora riscattare il calciatore, seppur a cifre nettamente inferiori rispetto ai 20 milioni che erano stati concordati la scorsa stagione per la valutazione del cartellino.

L’Inter, come ribadito questa mattina da Tuttosport, è determinata a non scendere sotto il muro dei 15 milioni di euro, mentre i bavaresi sono arrivati fini qui ad offrirne 12. Insomma, una distanza ‘minima’ che pare possa essere colmata in breve tempo, soprattutto perché da parte del tecnico Flick c’è tutta l’intenzione di riconfermare uno degli elementi più importanti della scorsa annata. Una volta limata differenza di mercato tra le parti, allora Perisic potrà trattare direttamente con il Bayern il nuovo contratto prima del passaggio a titolo definitivo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<