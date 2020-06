Mercato – Belotti o Aubameyang, l’Inter si prepara alla partenza di Lautaro

Dover rimpiazzare Lautaro Martinez, qualora realmente dovesse andare al Barcellona, non sarà affatto semplice per l’Inter. Trovare un erede dell’argentino con le stesse caratteristiche e il medesimo feeling con Romelu Lukaku, è pressoché impossibile. Per questo motivo Antonio Conte dovrà pensare ad un altro profilo per completare il suo attacco, in cui il belga continuerà ad essere sempre la stella polare con la quale costruire un tandem micidiale. Nei profili già individuati è evidente una linea comune condivisa da tecnico e dirigenza: servono attaccanti già pronti per consentire al club il grande salto.

Tra i profili in cima alla lista di mercato nerazzurra, ci sono in questo momento soprattutto due nomi: Andrea Belotti e Pierre-Emerick Aubameyang. Tra i due, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico leccese accoglierebbe più volentieri un ariete d’area di rigore come il Gallo. Un primo sondaggio è già stato fatto sia con la società che con il calciatore, incassando il primo ok da parte del ragazzo. Si dovrà lavorare sulla cifra con il Torino che inizialmente spara altissimo, ma non mancano le contropartite che piacciono ai granata: da Nainggolan a Pinamonti, passando per Gagliardini.

La candidatura dell’attaccante dell’Arsenal, invece, viene portata avanti soprattutto dalla dirigenza. Conte preferirebbe più un attaccante capace di difendere spalle alla porta, piuttosto che un centravanti come il gabonese portato alla ricerca della profondità. Rappresenta senz’altro una garanzia sotto il profilo realizzativo visto che i gol in carriera non gli sono mai mancati, e non va sottovalutato che Aubameyang non avrebbe problemi di inserimento in gruppo perché conosce già la lingua italiana. A 31 anni, giunto all’ultimo anno di contratto con i Gunners, potrebbe rivelarsi una buona occasione anche in termini economici.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!