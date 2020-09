Mercato – Biraghi, escluso un ritorno all’Inter: c’è un altro club italiano

Nonostante una stagione positiva per Cristiano Biraghi con la maglia dell’Inter, i nerazzurri hanno deciso di non riscattare il terzino sinistro dalla Fiorentina. Alla formazione interista, invece, tornerà Dalbert, il quale è già stato messo prontamente sul mercato da parte della società. L’esterno italiano, che questa sera con ogni probabilità partirà titolare nell’Italia di Roberto Mancini contro la Bosnia, difficilmente farà ritorno a Milano per la prossima annata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, Biraghi potrebbe comunque lasciare la Fiorentina a fronte di numerose proposte nei suoi confronti soprattutto in Italia. Il quotidiano fiorentino ha rilanciato l’interesse da parte della Roma, scoperta in difesa a causa del trasferimento di Kolarov verso l’Inter. Un accostamento che si ripete, dal momento che nei mesi passati l’agente del terzino sinistro era già stato avvisato della possibilità di finire in giallorosso per la nuova stagione.

