Mercato – Bloccato lo scambio Politano-Spinazzola! E’ stallo tra Inter e Roma

Sembrava esser filato tutto liscio nello scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano: un’idea nata e sviluppata nel giro di pochissime ore. Tutto molto in fretta, anche troppo secondo l’Inter, che sulle condizioni fisiche del terzino giallorosso ha scelto di vederci chiaro. Nonostante nella giornata di ieri il calciatore avesse superato le visite mediche, infatti, i nerazzurri avevano ordinato ulteriori test fisici da svolgere ad Appiano Gentile nella mattinata odierna, a cui il difensore non si è sottoposto in virtù del mancato via libera della Roma.

L’Inter, che preferirebbe a questo punto concludere l’operazione in prestito secco o al massimo con diritto di riscatto, sta incontrando il muro della Roma, trincerata intorno all’obbligo di riscatto per il prestito. Come riferito negli ultimi minuti da gianlucadimarzio.com, al momento Spinazzola resta a Milano con i suoi agenti, Politano ancora a Roma. In attesa di capire se si sbloccherà l’affare o se dovranno rimettersi a disposizione dei rispettivi club nella giornata di domani. Tra le due società la tensione è forte dopo le frizioni di ieri.

