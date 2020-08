Mercato – Bonazzoli, ritorno all’Inter più lontano? Cresce il pressing della Fiorentina, la Sampdoria…

Uno dei nomi accostati all’Inter nelle indiscrezioni di mercato delle ultime ore è quello dell’attaccante attualmente in forza alla Sampdoria Federico Bonazzoli. che nell’ultimo campionato ha messo a segno sei reti in diciannove presenze. Quello del calciatore sarebbe un ipotetico ritorno a casa, poiché il centravanti blucerchiato è cresciuto nelle giovanili nerazzurre, e con i meneghini ha fatto il suo debutto in Serie A.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, riporta indiscrezioni che paiono allontanare questa possibilità. Da un lato perché la Sampdoria sta provando a trattare il rinnovo del calciatore, che ha un contratto in scadenza nel 2021. Dall’altro perché ultime ore è cresciuto il pressing della Fiorentina di Rocco Commisso, formazione più attiva nel provare a strappare il cartellino di Bonazzoli.

