Mercato – Borja Valero non rinnova: contatti avviati con il Genoa

Dopo aver dato tutto per la maglia nerazzurra, specialmente nel corso dell’ultima stagione in cui partendo da ultimo centrocampista in ordine di gradimento è riuscito a ritagliarsi tanto spazio diventando prezioso ad un certo punto nelle scelte di Antonio Conte, Borja Valero lascerà l’Inter. Il centrocampista spagnolo, arrivato tre anni fa dalla Fiorentina, non rinnoverà il contratto in scadenza con la formazione nerazzurra per poi sposare un nuovo progetto in cui poter essere nuovamente centrale.

Come riferito dal giornalista Nicolò Schira, infatti, Borja Valero ha già intrapreso i primi contatti con il Genoa. Il presidente Preziosi sembra voler fare sul serio per regalare al Grifone un ottimo acquisto per il centrocampo. Questi gli ultimi aggiornamenti di mercato: “Niente rinnovo per Borja Valero: lo spagnolo dice addio all’Inter dopo 3 anni. Nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Serie A. Preziosi infatti lo vorrebbe al Genoa e ha avviato i contatti con il suo agente (Alejandro Camano)”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<