Mercato – Braz (Flamengo) fa chiarezza: ”Ultimi dettagli per Gabigol, siamo tranquilli”

Il Flamengo ha presentato oggi in conferenza stampa Pedro, attaccante brasiliano ex Fiorentina ritornato in patria dopo non essere riuscito ad esplodere in Serie A. Ma il club rossonero non ha intenzione di fermarsi qui e continua a lavorare con l’Inter per Gabigol.

A confermarlo è lo stesso vice presidente del Flamengo Marcos Braz che al margine della conferenza stampa, ha fatto il punto sulla trattativa di mercato: “La situazione è sempre la stessa, siamo ancora in trattative per gli ultimi dettagli. Il giocatore oggi non è del Flamengo. Bisogna aspettare, rimaniamo tranquilli perché vogliamo avere un lieto fine. Preferisco restare sempre sulla difensiva perché la sua permanenza nel club non è nelle nostre mani”.

