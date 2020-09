Mercato – Brozovic ancora in bilico: l’Inter ascolterà eventuali offerte

E’ stata una giornata importante per il futuro di Marcelo Brozovic. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato infatti il centrocampista croato non è sicuro della sua permanenza all’Inter la prossima stagione e su di lui hanno fatto dei sondaggi sia Paris Saint Germain che Bayern Monaco.

Il maratoneta nerazzurro (primo per km percorsi in stagione) oggi ha giurato amore all’Inter tramite il suo account Instagram, ribadendo dunque la volontà di restare a Milano. Le parole di oggi del ds Piero Ausilio però alimentano i dubbi sulla sua permanenza. Gli episodi fuori dal campo con Brozovic protagonista sono risultati al momento decisivi con la società nerazzurra che ascolterà eventuali proposte di mercato per l’acquisto del croato.

