Mercato – Il Cagliari spera in Pinamonti: decisiva la posizione dell’Inter

L’arrivo di Davide Nicola sulla panchina del Genoa, sembra aver tagliato fuori dal progetto tecnico Andrea Pinamonti. Dopo una prima di stagione fatta di alti e bassi, il giovane centravanti classe 1999 potrebbe partire così in prestito già in questa sessione di calciomercato. Il Grifone, però, non ha ancora riscattato il suo cartellino dall’Inter, visto che da accordi passerà a titolo definitivo solamente a partire dal 1^ febbraio. Così facendo, però, sarebbe praticamente impossibile girarlo in prestito per i prossimi sei mesi.

Diverrà decisiva la posizione dell’Inter a questo punto, con il Genoa che potrebbe anticiparne l’ingaggio solamente versando 18 milioni di euro in questa finestra nelle casse nerazzurre. Dopodiché, il Cagliari sarebbe più che disposto ad abbracciare Pinamonti in prestito, in virtù dell’infortunio che per almeno altri due mesi terrà fuori dai giochi Leonardo Pavoletti. Rolando Maran, del resto – secondo calciomercato.com – gradirebbe non poco il suo arrivo in avanti.

