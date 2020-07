Mercato – Caos Barcellona, riunione tra Bartomeu e Setién: in bilico l’arrivo di Lautaro?

Ore caldissime in casa Barcellona. Dopo aver assistito alla vittoria (in rimonta) della Liga del Real Madrid, e alla sconfitta decisiva in casa contro l’Osasuna, i massimi vertici blaugrana si sono riuniti nel pomeriggio. Sul tavolo diversi sono gli argomenti da analizzare. Nel vertice convocato d’urgenza dal presidente Josep Maria Bartomeu (in dubbio la sua elezione per il prossimo mandato), spiega il Mundo Deportivo, c’è il futuro del club.

Un futuro che si intreccia anche con il mercato nerazzurro. Il club spagnolo, qualora dovesse fallire anche in Champions League (dove sfiderà il Napoli, si parte dall’1-1 del San Paolo) potrebbe attuare un ridimensionamento. Ciò significherebbe che l’approdo di Lautaro Martinez in Catalogna potrebbe essere rimandato, o addirittura sfumare.

Qualora l’attaccante argentino non si unisse al beniamino Messi, alla finestra c’è un altro club pronto a tentarlo: il Manchester City. Il club inglese, fresco di vittoria al TAS di Losanna che gli permette di partecipare alle prossime edizioni della Champions League, non avrebbe grandi problemi ad effettuare un investimento importante per portare il Toro in Inghilterra. A riportato è La Gazzetta dello Sport.

