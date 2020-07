Mercato – Cavani, ancora ombre sul suo futuro: l’unica offerta sul tavolo arriva dall’Inter… Miami!

Dopo aver prolungato il proprio contratto fino al termine della stagione con il Paris Saint Germain, per poter aiutare la formazione ad arrivare il più avanti possibile in Champions League nelle fasi finali che avranno inizio ad agosto in gara secca, Edinson Cavani continua comunque a riflettere sul suo futuro. A fine agosto, infatti, lascerà ufficialmente il club parigino e, nonostante l’imminente estensione, non discuterà alcun rinnovo per le prossime stagioni.

Nel frattempo, corteggiato da diversi top club in Europa come Atletico Madrid, Inter e Roma, l’attaccante uruguagio sul suo tavolo ha ricevuto una sola proposta ufficiale. Vale a dire dall’Inter Miami, club di proprietà di David Beckam che milita in MLS: contratto da 12 milioni di euro – gli stessi percepiti negli ultimi anni al PSG – prontamente respinto dall’attaccante. Cavani, infatti, non è ancora pronto a lasciare il grande calcio europeo e starebbe aspettando una proposta concreta, ma soprattutto stimolante.

Come ricordato da calciomercato.com, l’Atletico Madrid, che sembrava in vantaggio sino allo scorso gennaio, non è più tornato a bussare con convinzione alla porta dell’uruguagio. Se l’Inter si trova invece in una fase di programmazione, in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Lautaro Martinez e di Alexis Sanchez, per la Roma Cavani potrebbe rimanere solamente un sogno, visto che l’ingaggio richiesto dall’attaccante va al di sopra delle disponibilità economiche del club giallorosso.

