Mercato – Cavani resiste tra gli obiettivi dell’Inter. Ma Conte preferisce Dzeko

Quella doppietta siglata a Stamford Bridge da Edin Dzeko contro il suo Chelsea in Champions League, Antonio Conte proprio non riesce a togliersela dalla testa. Per il tecnico dell’Inter l’attaccante bosniaco sarebbe il calciatore ideale nel suo attacco, già composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. L’allenatore ha effettivamente un debole per i centravanti che non solo migliorano l’estetica della squadra, ma che hanno pure un certo feeling con il gol.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il mercato degli attaccanti verrà comunque orientato dalla permanenza o meno di Lautaro Martinez. Tra gli obiettivi, resta vivo il nome di Edinson Cavani ufficialmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint Germain. Ma è chiaro che Edin Dzeko resta il preferito di Conte: lo stesso attaccante vorrebbe lavorare con il tecnico leccese che tanto lo apprezza, ma la Roma – proprio come un anno fa – non ha intenzione di aprire alla cessione.

