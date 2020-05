Mercato – Cavani non svela il suo futuro: “Giocherò ancora qualche anno, ma non so dove”

“Continuerò a giocare per qualche anno, ma non so dove”: sono queste le parole di Edinson Cavani rilasciate a Foot Mercato. L’ex attaccante di Palermo e Napoli è già stato più volte accostato al mercato dell’Inter, ed ora queste frasi potrebbero far alzare ulteriormente le sue quotazioni, soprattutto in caso di cessione di Lautaro Martinez.

“Ne ho già discusso molto con coloro che mi circondano. Ho sempre detto che mi piacerebbe lasciare il calcio, non che il calcio mi lasci. La mia carriera potrebbe durare ancora qualche anno, qui o altrove, non lo so”. Parole che lasciano comunque aperto uno spiraglio per la permanenza nel club fresco campione di Francia. Sul Matador, oltre l’Inter, ci sono molti top club pronti a spendere cifre folli per accaparrarsi i suoi gol: l’Atletico Madrid è favorito, ma l’uruguaiano potrebbe anche lasciare l’Europa per cercare fortuna in Asia o negli Emirati.

