Mercato, Ceccarini: “Tonali, presto l’assalto. Caccia al sostituto di Godin e all’esterno sinistro: ecco i nomi”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle operazioni di calciomercato che riguardano l’Inter nel suo editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb: “Dopo il colpo Hakimi, il club si sta concentrando su altre operazioni. La prima riguarda Tonali. Il vantaggio dei nerazzurri è ormai consistente e l’Inter è pronta a sferrare l’assalto decisivo per trovare la formula giusta per convincere Cellino. La valutazione è sui 40 milioni di euro. Marotta e Ausilio stanno valutando quale può essere la formula giusta per il suo acquisto. Ma stiamo per entrare nella fase caldissima della trattativa”.

Ceccarini continua: “Se su Tonali l’Inter è ormai lanciata, diverso il discorso per il difensore centrale che dovrà sostituire Godin. Kumbulla è sempre fortemente nei pensieri nerazzurri, anche se la concorrenza è aumentata. Il blitz della Lazio è stato importante ma i nerazzurri sono ancora in corsa perché i biancocelesti non hanno ancora trovato l’accordo con il Verona. Presto ci dovrebbero essere novità. Per la fascia sinistra salgono le quotazioni di Emerson Palmieri. Nella lista anche Marcos Alonso e Junior Firpo“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!