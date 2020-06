Mercato – Cessione Lautaro, Conte vuole prima garanzie. Ecco cosa chiede alla società

E’ stata più volte chiara l’Inter per mezzo dei suoi dirigenti – Piero Ausilio e Beppe Marotta – in merito alle modalità per la cessione di Lautaro Martinez. Messaggi diretti che i due direttori hanno voluto inviare al Barcellona per far capire che il club nerazzurro non ha alcuna necessità di svendere il proprio talento e che servirà necessariamente il pagamento della clausola da 111 milioni di euro entro il 7 luglio per il trasferimento a titolo definitivo.

Ciononostante, non si esclude che – una volta superata la scadenza – se il calciatore dovesse spingere per l’addio, allora l’Inter potrebbe accettare anche una formula da 111 milioni di euro complessivi, ma con l’inserimento di una contropartita ed una base cash di almeno 90 milioni. Il calciatore al momento più quotato che secondo Tuttosport ai nerazzurri potrebbe far comodo, è quello di Junior Firpo. Il terzino spagnolo, però, dovrà essere valutato al massimo 25 milioni, non 40 come qualche giorno fa era stato riportato in Spagna.

In questa seconda eventualità, in cui fuori dalla clausola il potere decisionale dell’Inter varrà tantissimo, sarà soprattutto importante il parere di Antonio Conte. Il tecnico leccese ha lavorato molto sul feeling tra Lautaro e Lukaku nel corso della stagione e non vorrebbe mai privarsi del suo Toro. Qualora il divorzio divenisse però inevitabile, prima di dare l’ok l’allenatore vorrebbe garanzie certe da parte della società su un sostituto all’altezza delle caratteristiche richieste sul mercato. Un nome alla Morata che al tecnico leccese potrebbe senz’altro far comodo.

