Mercato – Chiesa, è sempre più Juve-Inter: Marotta prova l’affondo, Paratici non molla

Un profilo che piace molto all’Inter è quello di Federico Chiesa. La società di Viale della Liberazione è consapevole però che la scorsa estate il gioiello della Fiorentina era stato ad un passo dalla Juventus. Aveva detto sì al ricco quadriennale da 5 milioni netti a stagione più bonus e aveva sposato il progetto bianconero. Secondo calciomercato.com sulla Viola è piombato il ciclone Rocco Commisso, che ha più volte dichiarato che Chiesa non sarebbe stato venduto, men che meno alla Juve.

Negli ultimi mesi, però, si è acceso un vero e proprio derby d’Italia, nella corsa al fantasista si è aggiunta l’Inter, con Beppe Marotta più che mai determinato a provare l’affondo. Paratici non molla, ha chiuso per Kulusevski ed è consapevole che la richiesta del patron della Fiorentina non sarà di 50 milioni. Il prezzo è fissato almeno a quota 70. Può accadere di tutto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!