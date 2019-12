Mercato – Colpo di scena dall’Argentina: il Boca Juniors piomba su Vidal

Futuro tutto da decifrare per Arturo Vidal. Tra esultanze da decifrare, dichiarazioni che lasciano aperti spiragli per l’addio e la posizione del Barcellona, che invece continua ad alzare il muro, il centrocampista cileno è al centro di un pressing serrato da parte dell’Inter che su input del tecnico Antonio Conte sta facendo di tutto per strapparlo ai blaugrana durante la finestra di gennaio. Un’operazione non semplice, che i dirigenti nerazzurri stanno provando a sbloccare cambiando strategia ed aumentando l’offerta, mentre dall’Argentina rimbalza una voce clamorosa.

Secondo il portale Infobae infatti, anche il Boca Juniors si sarebbe attivato sulle tracce di Vidal e sogna il colpaccio. Principale promotore dell’operazione sarebbe Juan Roman Riquelme, leggenda del club da poco entrato in dirigenza, che vuole presentarsi subito con l’ingaggio di una stella e vorrebbe tentare il colpo con Vidal che tempo fa aveva dichiarato di essere affascinato dall’atmosfera della Bombonera. Un po’ come Daniele De Rossi. Proprio sull’aspetto emotivo e sul ruolo di leader assoluto che gli verrebbe affidato punta il Boca, che economicamente non può competere con le big europee in corsa, su tutte l’Inter.

