Mercato – Commisso apre: “Chiesa? Se vorrà andare via verrà accontentato. Ma i soldi dovranno essere giusti”

Dopo le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Juventus-Fiorentina che hanno fatto il giro del mondo, il patron viola Rocco Commisso si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport.

Spazio inevitabile concesso anche al mercato e al futuro di Federico Chiesa, conteso da Inter e Juventus: ”Io voglio e spero di tenere tutti. Chiesa? Nessuno fin qui mi ha chiesto mai di andare via. Non lo ho fatto Federico e non lo ha fatto suo padre Enrico, del quale ho avuto un’impressione straordinaria. Se il ragazzo, a fine stagione, sarà fortemente intenzionato ad andare via si potrà accontentare. Ma sempre se i soldi saranno giusti. Tutto il resto sono chiacchiere. Castrovilli? Lasciatelo stare”.

